Сейм будет утверждать программу нового Кабмина и принимать присягу министров

Новая власть обещает модернизировать экономику, сокращать социальный отрыв, улучшая доступность социальных услуг, повышать внимание к одиноким пенсионерам и матерям.

Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.

Уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительственной программе не хватает амбиций, а некоторые положения перенесены из списка задач его правительства.

Оппозиционные социал-демократы утверждают, что в программе много замолчано, начиная с налоговой системы и завершая сектором здравоохранения.

Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов – из пятнадцати членов правительства восемь — мужчины и семь — женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина.

Директор действующего в Вильнюсе Европейского института равенства полов Карлин Шил отметила, что Литва становится примером и для других стран.

«Сегодня правительство Литвы становится одним из наиболее сбалансированных кабинетов в Евросоюзе в вопросе полов. Эта трансформация демонстрирует, что к равенству полов не всегда следует двигаться малыми шажочками. Доля женщин в правительстве Литвы, бывшая одной из самых низки, станет одной из самых больших», – сказала она.

«Надеюсь, что другие страны в предстоящие годы последуют примеру Литвы, и что меры в итоге будут равно полезными как мужчинам, так и женщинам», – отметила К. Шил.