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Сейм будет утверждать программу нового Кабмина и принимать присягу министров

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В пятницу сейма Литвы на внеочередном заседании намерен утвердить программу восемнадцатого правительства  и принять присяги министров. После этой процедуры новое правительство получит полномочия к действию. 

Правительство под руководством Ингриды Шимоните сформировали право-центристские политические силы: Союз Отечества -Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы. 

Назначенный премьер сказала, что правительство не будет делать революций, а будет стремиться к дискуссия и  решениям, основанным на знаниях. Она обещал, что в начале срока полномочий инициирует национальное соглашение в сфере образования. 

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Новая власть обещает модернизировать экономику, сокращать социальный отрыв, улучшая доступность социальных услуг, повышать внимание к одиноким пенсионерам и матерям. 

Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.

Уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительственной программе не хватает амбиций, а некоторые положения перенесены из списка задач его правительства. 

Оппозиционные социал-демократы утверждают, что в программе много замолчано, начиная с налоговой системы и завершая сектором здравоохранения. 

Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов – из пятнадцати членов правительства восемь — мужчины и семь — женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина. 

Директор действующего в Вильнюсе Европейского института равенства полов Карлин Шил отметила, что Литва становится примером и для других стран. 

«Сегодня правительство Литвы становится одним из наиболее сбалансированных кабинетов в Евросоюзе в вопросе полов. Эта трансформация демонстрирует, что к равенству полов не всегда следует двигаться малыми шажочками. Доля женщин в правительстве Литвы, бывшая одной из самых низки, станет одной из самых больших», – сказала она.

«Надеюсь, что другие страны в предстоящие годы последуют примеру Литвы, и что меры в итоге будут равно полезными как мужчинам, так и женщинам», – отметила К. Шил.

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