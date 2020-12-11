Сейм будет утверждать программу нового Кабмина и принимать присягу министров

В пятницу сейма Литвы на внеочередном заседании намерен утвердить программу восемнадцатого правительства и принять присяги министров. После этой процедуры новое правительство получит полномочия к действию.
Правительство под руководством Ингриды Шимоните сформировали право-центристские политические силы: Союз Отечества -Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы.
Назначенный премьер сказала, что правительство не будет делать революций, а будет стремиться к дискуссия и решениям, основанным на знаниях. Она обещал, что в начале срока полномочий инициирует национальное соглашение в сфере образования.
Новая власть обещает модернизировать экономику, сокращать социальный отрыв, улучшая доступность социальных услуг, повышать внимание к одиноким пенсионерам и матерям.
Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.
Уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительственной программе не хватает амбиций, а некоторые положения перенесены из списка задач его правительства.
Оппозиционные социал-демократы утверждают, что в программе много замолчано, начиная с налоговой системы и завершая сектором здравоохранения.
Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов – из пятнадцати членов правительства восемь — мужчины и семь — женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина.
Директор действующего в Вильнюсе Европейского института равенства полов Карлин Шил отметила, что Литва становится примером и для других стран.
«Сегодня правительство Литвы становится одним из наиболее сбалансированных кабинетов в Евросоюзе в вопросе полов. Эта трансформация демонстрирует, что к равенству полов не всегда следует двигаться малыми шажочками. Доля женщин в правительстве Литвы, бывшая одной из самых низки, станет одной из самых больших», – сказала она.
«Надеюсь, что другие страны в предстоящие годы последуют примеру Литвы, и что меры в итоге будут равно полезными как мужчинам, так и женщинам», – отметила К. Шил.