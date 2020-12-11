За минувшие сутки подтверждены 3067 новых случаев коронавируса, скончались 29 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3067 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики
За минувшие сутки выздоровели 1117 человек.
2171 пациент с COVID-19 проходят лечение в больницах, 178 из них — в реанимации, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Кислород необходим 1050 пациентам, 105 человек находятся под искусственной вентиляции легких.
В настоящее время занято около половины больничных коек: 8403 из 16 тысяч. 644.
Из 672 реанимационных коек занято более половины — 410. Из 624 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 248 заняты, а из 6289 коек с кислородом заняты 2371.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 86 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 49 тыс. 628 человек, 36 тыс. 168 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 764 человека, по иным причинам умерли 391 зараженный.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 387 тыс. 528.