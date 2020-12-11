За минувшие сутки подтверждены 3067 новых случаев коронавируса, скончались 29 человек

Кислород необходим 1050 пациентам, 105 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8403 из 16 тысяч. 644.

Из 672 реанимационных коек занято более половины — 410. Из 624 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 248 заняты, а из 6289 коек с кислородом заняты 2371.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 86 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 49 тыс. 628 человек, 36 тыс. 168 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 764 человека, по иным причинам умерли 391 зараженный.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 387 тыс. 528.