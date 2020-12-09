Сейм Литвы планирует проголосовать по программе Кабмина в пятницу

«Правительственную программу можно рассматривать десять дней, мы предлагаем сократить, не рассматривать десять дней, но вы хотите за два дня, таких рекордов еще не было», – заявил староста фракции оппозиционных социал-демократов Альгирдас Сисас.

«Правительственная программа была зарегистрирована вчера в два часа после обеда, мы хотим ознакомиться с документом подробнее, и действительно во вторник не настроены утверждать», – сказала лидер оппозиционных «аграриев» Аушрине Норкене.

Первые вице-председатель сейма, представитель правящих консерваторов Юргис Разма предложил в качестве компромиссного варианта пятницу.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что еще одни выходные для страны без постоянного правительства были бы опасны.

«Мы готовы выделить столько времени, сколько возможно, чтобы оппозиция еще раз получила возможность задать вопросы, будет это завтра, или в четверг, также можно еще раз выделить время оппозиции утром в пятницу, чтобы министры могли поговорить. Но если мы еще одни в выходные не сформируем правительство, которое могло бы работать, мы будем выглядеть не смешно, мы будем выглядеть опасно», – сказал Г. Ландсбергис.

Во вторник проект новой программы нового правительства представила депутатам назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните. Она отметила, что восемнадцатое правительство Литвы не будет делать революции, но постарается реализовать поставленные им цели.

«XVIII-ое правительство, в случае получения полномочий, придет не революции делать, поэтому те дела, которые ранее прогнозировались, проектировалось, и возможно не были завершены, они точно могут найти свое место в программе XVIII-ого правительства», – сказала И. Шимоните.

Она сказала, что в правительственной программе много вещей, о которых нужно договориться сразу, в начале срока полномочий.

«Прежде всего, я упомяну образование. Да, в этой программе мы также говорим о национальном соглашении по образованию. Мы сможем начать дискуссии вскоре после того, как правительство получит полномочия для действий, а не в конце срока полномочий. Тогда, по моему пониманию, больше надежды на прокладку путей и вероятность в итоге увидеть поезд на рельсах, что после следующих парламентских выборов кто-то эти пути не разберет и не проложит в другом месте», – сказала И. Шимоните.

Она сказала, что не намерена спорить с «аграриями» по поводу того, что взято из их программ.

«Я думаю, что те решения, которые являются хорошими, ценными, и по которым есть такая широкая договоренность, вероятно, не пострадают никак по причине того, что будут продолжены, а не будут меняться с каждыми выборами», – сказала назначенный премьер.

Она упомянула, что один из принципов ее будущего кабинета министров – последовательная амбиция.

Намеченное на четверг утверждение программы правительства в сейме перенесено на пятницу.

Новое правительство получает полномочия к действую, когда сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу.