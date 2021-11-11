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Сейм Литвы выразил поддержку Польше в деле охраны границы ЕС

Nuotrauka Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/ facebook.com

Сейм Литвы в четверг специальной резолюцией выразил поддержку соседней Польше в деле защиты ею своей территории и охраны внешней границы Европейского союза (ЕС). 

В четверг Польша отмечает День независимости. 

В резолюции также акцентирована потребность активизировать диалог Еврокомиссии (ЕК) и институций Польши с целью прагматичного разрешения возникающих вызовов. 

Литовские парламентарии также заявили, что ценят общие с соседями усилия по достижению решений в масштабе ЕС – о санкциях для всех участников созданной Минском схемы переправки нелегальных мигрантов, о реорганизации политики и правовой системы ЕС в области миграции, чтобы страны-члены, против которых предпринимается гибридная атака, могли незамедлительно принимать соответствующие меры и предпринимать соответствующие действия. 

Резолюция принята в связи с ситуацией на польской границе, когда нелегальные мигранты пытаются массово незаконно прорваться на территорию Польши через границу с Беларусью. 

В документе указано, что обострение ситуации свидетельствует о переходе белорусского режима к активным наступательным и провоцирующим действиям. 

С понедельника на границе с Польши с белорусской стороны скопилось несколько тысяч нелегальных мигрантов. Они организовали там лагерь и пытаются прорваться через границу. 

Из-за событий на границе со среды на границе Литвы с Беларусью введено чрезвычайное положение. 

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. их не было пропущено в страну. 

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. 

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