Сейм Литвы выразил поддержку Польше в деле охраны границы ЕС

Сейм Литвы в четверг специальной резолюцией выразил поддержку соседней Польше в деле защиты ею своей территории и охраны внешней границы Европейского союза (ЕС).

В четверг Польша отмечает День независимости.

В резолюции также акцентирована потребность активизировать диалог Еврокомиссии (ЕК) и институций Польши с целью прагматичного разрешения возникающих вызовов.

Литовские парламентарии также заявили, что ценят общие с соседями усилия по достижению решений в масштабе ЕС – о санкциях для всех участников созданной Минском схемы переправки нелегальных мигрантов, о реорганизации политики и правовой системы ЕС в области миграции, чтобы страны-члены, против которых предпринимается гибридная атака, могли незамедлительно принимать соответствующие меры и предпринимать соответствующие действия.

Резолюция принята в связи с ситуацией на польской границе, когда нелегальные мигранты пытаются массово незаконно прорваться на территорию Польши через границу с Беларусью.

В документе указано, что обострение ситуации свидетельствует о переходе белорусского режима к активным наступательным и провоцирующим действиям.

С понедельника на границе с Польши с белорусской стороны скопилось несколько тысяч нелегальных мигрантов. Они организовали там лагерь и пытаются прорваться через границу.

Из-за событий на границе со среды на границе Литвы с Беларусью введено чрезвычайное положение.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, более 6 тыс. их не было пропущено в страну.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.