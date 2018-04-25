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Сейм проголосует о запрете нарушителям посещать соревнования за рубежом

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Литовский сейм во вторник намерен провести голосование по поправке, которая может запретить нарушившим правила спортивным болельщикам посещать соревнования не только в Литве, но и за рубежом.

В сейме намечается ратифицировать обновленную Конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий, а также принять сопроводительные проекты.

В соответствии с поправкой к Кодексу об административных правонарушениях, суд или сотрудник полиции могут запретить нарушившему правила лицу посещать спортивные мероприятия в других странах.

Сейчас кодекс предусматривает возможность запретить посещение всех проходящих в общественных местах мероприятиях или мероприятиях определенного рода: политических, культурных, спортивных, – в Литве.

Во вторник намечается голосование по ратификации внесенной МВД конвенции и принятию поправок. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 2021 года.

Сейм в ноябре принял к рассмотрению поправку консерватора Лауринаса Кащюнаса о том, что запретить нарушившим общественный порядок болельщикам посещение общественных мероприятий может только суд.

Такого изменения добиваются организованные группы поддержки футбольных и баскетбольных команд. Болельщики говорят, что теперь сотрудники полиции могут злоупотреблять своими полномочиями.

В последние месяцы различные организации фанатов в знак протеста поднимали на футбольных и баскетбольных матчах плакаты «Останутся «баны», не останется нас».

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