Сейм проголосует по инициированному оппозицией вотуму недоверия Ж. Павилёнису

Во вторник сейм проголосует по предложению вотума недоверия консерватору Жигимантаса Павилёниса на посту главы Комитета по иностранным делам (КИД).
Представители оппозиции добиваются отставки главы КИД в связи с его высказываниями в беседе с пранкерами из России. По словам представителей оппозиции, если этот политик останется на посту, то их представители покинут КИД.
Под объявлением вотума недоверия Ж. Павилёнису подписались 55 парламентариев из фракций «аграриев», социал-демократов, «трудовиков», регионов, Смешанной группы членов сейма.
Устав предусматривает, что предложение уволить должностное лицо в сейме рассматривается, когда с такой инициативой выступают не менее одной пятой парламентариев, то есть 29 депутатов.
Решение об увольнение в связи с недоверием принимается в ходе тайного голосование более чем половиной голосов всех членов сейма, то есть за отставку должны проголосовать не менее 71 депутата.
Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.
На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента «символическим».
Попавший в ловушку российских пранкеров председатель Комитета сейма Литвы по иностранным делам Ж. Павилёнис убежден, что не причинил вреда интересам Литвы. Он пояснил, что на эту атаку следует реагировать солидно – извлечь урок из этой истории и внимательнее относиться к будущим возможным провокациям.
Ранее главу КИД оппозицию критиковала и требовала уволить за командировку в Грузию во время сильного напряжения между правящими и оппозиций, когда он публично выразил поддержку крупнейшей оппозиционной партии этой страны и находившемуся тогда в заключении ее лидеру.