Сейм проголосует по инициированному оппозицией вотуму недоверия Ж. Павилёнису

Под объявлением вотума недоверия Ж. Павилёнису подписались 55 парламентариев из фракций «аграриев», социал-демократов, «трудовиков», регионов, Смешанной группы членов сейма.

Устав предусматривает, что предложение уволить должностное лицо в сейме рассматривается, когда с такой инициативой выступают не менее одной пятой парламентариев, то есть 29 депутатов.

Решение об увольнение в связи с недоверием принимается в ходе тайного голосование более чем половиной голосов всех членов сейма, то есть за отставку должны проголосовать не менее 71 депутата.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента «символическим».

Попавший в ловушку российских пранкеров председатель Комитета сейма Литвы по иностранным делам Ж. Павилёнис убежден, что не причинил вреда интересам Литвы. Он пояснил, что на эту атаку следует реагировать солидно – извлечь урок из этой истории и внимательнее относиться к будущим возможным провокациям.

Ранее главу КИД оппозицию критиковала и требовала уволить за командировку в Грузию во время сильного напряжения между правящими и оппозиций, когда он публично выразил поддержку крупнейшей оппозиционной партии этой страны и находившемуся тогда в заключении ее лидеру.