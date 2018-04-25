Сейм рассмотрит обращение в КС по поводу нарушения порядка выборов

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В четверг парламентарии рассмотрят возможность внести в повестку заседания вопрос обращения в КС по поводу нарушения порядка выборов.

Этот вопрос был внесен в повестку пленарного заседания по просьбе Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских (ИАПЛ-СХС).

ИАПЛ-СХС отмечает, что закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не прошла в парламент.

Главная избирательная комиссия Литвы, утвердившая в субботу результаты выборов, констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас утверждает, что не нарушал никаких правовых актов.