Сейм сформировал новую Главную избирательную комиссию

Членами ГИК назначены политолог Шарунас Лекис, директор департамента Национальной библиотеки, временно исполняющий функции заместителя генерального директора по науке и стратегическому развитию Андрюс Вайшнис, сотрудница бюро парламентского Комитета по иностранным делам Инга Милашюте, адвокат Лауре Мартинайтите, нынешний член ГИК Андрюс Пуксас.

В Главизбиркоме также будут работать делегированная Либеральным движением Йолите Баушите, предложенный Партией свободы Мартинас Черкаускас, Литовским союзом «крестьян» и «зеленых» — Ольга Килкинова, партией Союз отечества — Литовские христианские демократы — Гитана Матекувене, Литовской социал-демократической партией — Юстас Панкаускас, Партией труда — Йоланта Петрушаускене.

По делегированным партиями членам ГИК голосование в сейме не проводится.

Все назначенные новые члены ГИК приступят к работе после присяги в парламенте.

Й. Петкявичене — юрист, беспартийная, работала в правительственной канцелярии и Департаменте госбезопасности, в 2006–2009 годах возглавляла Главную комиссию по служебной этике. Председателя ГИК назначает сейм по представлению председателя парламента.

Закон предусматривает, что новую ГИК сейм формирует по прошествии после парламентских выборов не менее 140 дней и не более 200 дней.