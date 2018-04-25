Сербия создаст комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО 1999 года

Президент Сербии Александар Вучич поручил создать комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО против Югославии 1999 года. Об этом сообщила газета «Вечерние новости«,пишет ТАСС.

По данным издания, комиссия будет создана решением правительства страны и начнет работу 24 марта в 21-ю годовщину начала бомбардировок. В состав органа войдут представители армии, полиции, церкви. В Министерстве обороны Сербии, МВД республики, а также в двух спецслужбах страны будут сформированы рабочие исследовательские группы. Аналогичные группы будут созданы в администрациях автономных краев страны и муниципалитетах.

Несмотря на то, что с момента агрессии НАТО прошло более 20 лет, точные цифры жертв нападения на Югославию неизвестны. Официальные данные о жертвах колеблются от 1,5 до 4 тыс. человек, однако четкой базы всех погибших нет. Этим пользуются многочисленные международные организации, которые заявляют о «нескольких десятках погибших гражданских».

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.