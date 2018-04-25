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Сербия вводит комендантский час для пожилых людей

Фото pixabay.com

Сербия вводит комендантский час для людей старше 65 лет в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич.

К вечеру вторника в стране зафиксировали 72 случая заражения новым коронавирусом, введено чрезвычайное положение. 

«В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня (18 марта) с 10.00 запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет», − подчеркнул Вучич. 

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич выразила возмущение недисциплинированностью граждан во время чрезвычайного положения в стране и анонсировала ужесточение мер и штрафов за нарушение режима. 

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Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации и обязала возвращающихся граждан проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа. 

korrespondent.net

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