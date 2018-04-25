Сеть Lidl отказалась от пластиковый пакетов, другие сети только планируют

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Действующая в Литве германская торговая сеть Lidl отказалась от пластиковых пакетов для покупок. Другие крупные торговые сети говорят, что планируют отказаться от них или предлагают другие альтернативы.

Lidl сообщила, что в январе понемногу сокращала ассортимент этих пакетов, а с этой недели вообще прекратила их продавать. Как утверждает компания, решение отказаться от таких пакетов позволит ежегодно уменьшать выброс пластика в окружающую среду более чем на 90 тонн.

Между тем по словам менеджера сети Rimi по коммуникациям Ренаты Кершене, в ближайшее время планируется тестирование альтернативных пакетов и только потом компания примет решение, заменить ли ими пластиковые.

Как сказал пресс-атташе сети Norfa Дарюс Рилишкис, решение отказаться от пластиковый пакетов рассматривается, но пока не принято.