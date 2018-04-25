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Сеть Lidl отказалась от пластиковый пакетов, другие сети только планируют

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Действующая в Литве германская торговая сеть Lidl отказалась от пластиковых пакетов для покупок. Другие крупные торговые сети говорят, что планируют отказаться от них или предлагают другие альтернативы.

Lidl сообщила, что в январе понемногу сокращала ассортимент этих пакетов, а с этой недели вообще прекратила их продавать. Как утверждает компания, решение отказаться от таких пакетов позволит ежегодно уменьшать выброс пластика в окружающую среду более чем на 90 тонн.

Между тем по словам менеджера сети Rimi по коммуникациям Ренаты Кершене, в ближайшее время планируется тестирование альтернативных пакетов и только потом компания примет решение, заменить ли ими пластиковые.

Как сказал пресс-атташе сети Norfa Дарюс Рилишкис, решение отказаться от пластиковый пакетов рассматривается, но пока не принято.

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«В последнее время увеличились продажи бумажных и многоразовых пакетов. Хотя одноразовые пластиковые пакеты остаются популярными, видно, что не за горами тот час, когда в ответ на потребности общества от этих пакетов придется отказаться», – сказал он BNS.

Представитель сети Maxima по связям с общественностью Рима Аукштуолите говорит, что одноразовых пакетов и других одноразовых пластиковых изделий в сети не останется с середины 2021 года, а через несколько недель компания предложит многоразовые пакеты для фруктов и овощей.

 Менеджер сети Iki по коммуникации Индре Балтрушайтене говорит, что сеть уже сейчас не предлагает традиционные пластиковые пакеты – они все переработаны из собираемого в логистических центрах компании пластика, поэтому отказываться от них пока не планируется.

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

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