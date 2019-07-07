Сезон фонтанов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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4 июля в столице планируется открыть фонтан у Театра оперы и балета. Фонтан не работал много лет и выглядел непривлекательно. После его реконструкции в городе появится еще одно место проведения досуга. Во время церемонии по инициативе театра будет звучать музыка — опера Рихарда Штрауса «Саломея» (в записи с Зальцбургского фестиваля, исполнитель — Асмик Григорян).

На обновление фонтана городские власти выделили около 300 тыс. евро, еще 240 тыс. евро выделил театр. Подрядчик — Poolservice.LT. Одновременно с реконструкцией фонтана обновлена прилегающая к нему территория, заменено дно бассейна, оборудована новая система стоков и канализации, заменена электрическая инсталляция, смонтировано разноцветное подводное освещение, система автоматитической дезинфекции воды. Во время обновления приведена в порядок и окружающая территория.

Ранее в Вильнюсе почти в каждом районе города работали фонтаны. Но затем на расход воды и ремонт фонтанов денег в бюджете не находилось и количество работающих фонтанов сократилось. Теперь их 15. Они работают до конца сезона, до 30 сентября, или пока позволяют погодные условия. Уход и эксплуатация обходятся городскому бюджету в 200 тыс. евро.

Танцующий фонтан на Лукишкской площади

Основной акцент Лукишкской площади – устроенный по инициативе столичных властей фонтан. Интерактивный, реагирующий на движение и не имеющий аналогов в мире фонтан, которым можно дирижировать, имеет и эффект лабиринта.

«Лукишкская площадь уже стала неотъемлемой частью живого Вильнюса. Вильнюсцы ждали почти три десятилетия, на протяжении которых были лишены возможности наслаждаться этим местом, поэтому сейчас мы стараемся компенсировать утраченное время – один из самых современных фонтанов успешно тому способствует», – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Уникальность интерактивного фонтана заключается в том, что программы дирижирования и лабиринта активируются от телодвижений или направления движения человека. Пространство фонтана находится под наблюдением специальных камер, форма и высота струй изменяются согласно заданному сценарию действия. Струи подсвечиваются меняющим цвет экономичным освещением, каждый источник света работает как в автономном режиме, так и синхронно с другими. Танцующими и светящимися фонтанами могут похвастать только такие города мира, как Лас-Вегас или Дубай, но фонтана, реагирующего на движения посетителя, до сих пор не было ни в одном городе, сообщает Вильнюсская мэрия.

Фонтан устроен очень современно – резерв воды находится в специальной емкости под землей, поэтому на площади нет открытого водного бассейна – так что малыши и их родители могут чувствовать себя в безопасности. Жиклеры и подсветка не занимающего пространство фонтана смонтированы в покрытии площади. При выключении фонтана площадь за несколько минут можно привести в полную готовность для других общественных нужд – торжеств, построений.

Фонтан у Сейма

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Наиболее сложной оказалась судьба у фонтана на площади Независимости возле Сейма. Фонтан, созданный в 1987 году, внесен в реестр культурного наследия. Он прекратил свою деятельность более десяти лет тому назад.

В 2013 году, когда Литва председательствовала в Совете Европы, в бассейне устроили цветник. Резервуар воды засыпали землей и щебенкой. Конструкция фонтана превратилась в четыре карты Европы. На картах продемонстрировали границы Литовского государства во времена четырех различных исторических периодов.

По данным Вильнюсской мэрии, на обслуживание фонтана самоуправление ежегодно выделяет 25 тыс. евро. Однако одно из самых репрезентативных мест литовской столицы выглядит непрезентабельно. Планируется передать фонтан во владение Сейма. С изменением статуса парламентарии смогут выделить средства на его реконструкцию.

Присмотр за фонтанами

Специалисты Центра общественного здоровья предупреждают о загрязненной воде в фонтанах. Эта вода опасна для здоровья жителей, а в особенности детей. По словам директора компании Poolservice.LT Мантвидаса Шакалиса, несмотря на появление новых фонтанов в Литве, до сих пор нет регламента гигиены городских фонтанов. «Городские фонтаны не закрыты для контакта с посетителями. В этих фонтанах купаются голуби, а также асоциальные личности. Паразитологические и микробиологические исследования показали, что уровень загрязнения городских фонтанов в 2-3 раза превышает норму, а система оборудования и контроля за фонтанами не регламентирована ни гигиеническими, ни строительными нормами. Это значит, что дезинфекцию никто не проводит, а если и проводит, то не соблюдает нормы гигиены», – предупреждает Шакалис.

«В большей части фонтанов в Литве нет автоматической системы дезинфекции, для оборудования этих систем нужны дополнительные средства, которые мэрия не всегда хочет выделять, поскольку нет никаких требований. Фонтаны предназначены для общества, их содержат на средства бюджета, поэтому тот факт, что не заботятся об их чистоте, — это опасность и безответственность особенно с точки зрения безопасности детей», – сказал специалист. В Литве на данный момент существует лишь регламент для оборудования бассейна, нет никаких законов, регламентирующих присмотр за фонтанами.

Пить воду из фонтанов категорически запрещено. В столице оборудовано несколько питьевых фонтанчиков: в парке Вингис, на пляжах в Жирмунай и Валакампяй, в Бернардинском саду.

В будущем планируется оборудовать питьевые фонтанчики в зоне межу Белым и Зеленым мостами и еще в нескольких местах отдыха.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt