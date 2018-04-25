В марте начнется процесс декларации доходов и имущества

Декларации о доходах, как и каждый год, должны быть заполнены жителями, которые:

— в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, бизнесом по бизнес-удостоверению или справке об индивидуальной деятельности (даже если доходов не было);

— продали транспортное средство, которое находилось в собственности менее 3 лет, или недвижимое имущество, которое находилось в собственности менее 10 лет;

— получили проценты по кредитам от банков или компаний;

— получили проценты в размере более 500 евро по депозитам и неэмиссионным ценным бумагам по договорам, заключенным с 2014 года;

— получили доход от аренды или подарки на сумму более 2500 евро от жителей (кроме родственников);

— получили другие доходы, облагаемые налогом, от резидентов или из другой страны и т. д.;

— доход в 2019 году был выше, чем сумма 120 средних заработных плат по стране (136 344 евро).

Когда возвращают деньги

Часть подоходного налога может быть возвращена, если не был применен или был применен, но не весь, НДС, например, если они не работали в течение всего 2019 года. Налоги возвращают также в тех случаях, когда граждане в соответствии с договорами о страховании жизни платят страховые взносы за себя, супругов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов старше 18 лет; пенсионные взносы; проценты по ипотечному кредиту (взятые до 1 января 2009 года). Это также тот случай, когда человек оплачивает учебу (за первое высшее образование или первую квалификацию), или для погашения кредита, полученного за учебу. Если учащийся не имеет возможности воспользоваться этим правом, родитель или супруг может сделать это за него, поясняет Государственная налоговая инспекция.

Расходы на отделку и ремонт квартир или домов, услуги по ремонту автомобилей, на нянь для детей не должны превышать 2000 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ