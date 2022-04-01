Сезон пожаров

По данным специалистов, на одном гектаре горящего леса погибает шесть-семь миллионов микроорганизмов, живущих в почве, а также многие растения, насекомые, мелкие животные, гнездящиеся птицы. При пожарах уничтожаются ценные насаждения, травянистые растения, мелкая фауна и флора, а также изменяется структура почвы, загрязняется воздух, уничтожаются природные элементы, которые имеют эстетическое значение. Поэтому оперативное и быстрое реагирование при извещении о пожаре очень важно.

Чтобы снизить число случаев возгорания травы, сотрудники лесхоза и Департамента пожарной безопасности и спасения проводят совместные рейды. Во время них они будут информировать население об опасности пожаров на открытых местах, их последствиях и ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Лесхоз активно использует дроны для выявления пожаров, а за лесами следит наземная автоматическая система мониторинга лесных пожаров, которая оперативно улавливает дым. У мониторов этой системы посменно дежурит бригада примерно из 40 человек. Также действуют пожарные вышки, где постоянно дежурят 18 человек. Для тушения лесных пожаров дежурят 48 команд главной пожарной части лесхоза и 41 мобильная пожарная команда, в их состав входят около 250 человек. Еще 900 специалистов составляют резерв, который может быть задействован в случае крупных лесных пожаров.

Как напоминают специалисты, чтобы наслаждаться отдыхом в лесу, важно соблюдать несколько простых правил пожарной безопасности и поведения в теплую погоду: аккуратно водить транспорт, ответственно вести лесозаготовки, не бросать спички, не курить, разжигать костры только в специально отведенных для этого местах. Перед уходом из леса пламя обязательно надо потушить – или засыпать землей, или залить водой.

Если человек увидел небольшой огонь, важно попытаться потушить пожар сразу и не допустить его распространения на большие площади: сбить пламя ветками деревьев, затоптать ногами, засыпать землей или залить водой. Однако, если становится ясно, что потушить пламя невозможно, нужно немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112. Уходить следует в том направлении, откуда дует ветер, — не нужно бежать по ветру.

Каждую весну в Литве фиксируются случаи сжигания прошлогодней сухой травы, огонь переходит на леса, торфяники, линии электропередачи, населенные пункты. На горящих лугах гибнут животные, гнездящиеся птицы, насекомые. Огонь нередко перебрасывается на леса, торфяники, усадьбы жителей, хозяйственные постройки. Дым от горящей травы вызывает обострение многих хронических заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, что приводит к росту смертности. Чтобы избежать трагедий, вызванных сжиганием старника, нужно лишь следовать правилам. За их несоблюдение предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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