Средства на инфраструктуру ЛЖД

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В связи с тем, что Литва с февраля прекратила транзит продукции одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений «Беларуськалий», правительство в среду постановило выделить 20 млн евро потерявшему из-за этого немало доходов управляющему инфраструктурой Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) предприятию LTG Infra.

Деньги из заимствованных от имени государства средств выделяются Министерству транспорта, которое в свою очередь выделит их на содержание железнодорожной инфраструктуры страны.

Как утверждает министерство, прекращение транспортировки калийных удобрений и применение Беларусью ответных санкций к предприятию ж/д грузоперевозок LTG Cargo негативно скажутся на доходах LTG Infra.