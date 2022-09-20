Шесть судов с продовольствием отправились из портов Украины в Испанию, Италию, Турцию, КНР

В ООН уточнили, суда Arcturus (69 080 тонн пшеницы) и Gulmar (16,3 тыс. тонн пшеницы, 17 350 тонн кукурузы и 8 350 тонн ячменя) направляются в Испанию. Сухогрузы Akson Sara (30,7 тыс. тонн кукурузы) и Fulmar S (4,4 тыс. тонн подсолнечного шрота и 3,4 тыс. тонн рапсового шрота) отправились в Италию.

Помимо этого, судно Tomahawk перевозит в Китай 60 тыс. тонн подсолнечного шрота, а судно Esence доставит 3 тыс. тонн пшеницы в Турцию.

«По состоянию на 19 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 886 995 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 365 судов — 196 на прибытие в украинские порты и 169 — на выход из них», — говорится в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.