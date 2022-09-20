На обучение украинцев и компенсации за проживание выделено более 320 тыс. евро

Более чем по 5 тыс. евро выделено Алитусу, Паланге, Шилутскому району.

Государственным школам также выделено еще почти 83 тыс. евро, средства предназначены для компенсации расходов на проживание украинских военных беженцев в марте-мае.

По данным департамента статистики, с начала войны в Украине в Литве поселились около 65,5 тыс. украинцев, около 18 тыс. из них — школьного возраста.

Больше всего, около 23,5 тыс. беженцев, зарегистрировано в Вильнюсе, более 12 тыс. — в Каунасе, 9,5 тыс. – в Клайпеде, почти 6,5 тыс. — в Алитусе, почти 5 тыс. – в Шяуляй, более 2,5 тыс. — в Паневежисе.

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