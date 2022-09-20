На обучение украинцев и компенсации за проживание выделено более 320 тыс. евро

На обучение украинцев, а также компенсации за их проживание было распределено более 320 тыс. евро. На этой неделе Министерство образования, науки и спорта своим указом выделило средства муниципалитетам и государственным школам, сообщает BNS.
240 тыс. евро было выделено муниципалитетам на обучение украинцев и транспорт до школ, большая часть средств досталась городам, где проживает наибольшее количество военных беженцев: почти 72 тыс. евро – Вильнюсу, 28 тыс. евро — Каунасу, более 13 тыс. евро – Клайпеде, 11,5 тыс. евро — Шяуляй и почти 9 тыс. евро — Паневежису.
Более чем по 5 тыс. евро выделено Алитусу, Паланге, Шилутскому району.
Государственным школам также выделено еще почти 83 тыс. евро, средства предназначены для компенсации расходов на проживание украинских военных беженцев в марте-мае.
По данным департамента статистики, с начала войны в Украине в Литве поселились около 65,5 тыс. украинцев, около 18 тыс. из них — школьного возраста.
Больше всего, около 23,5 тыс. беженцев, зарегистрировано в Вильнюсе, более 12 тыс. — в Каунасе, 9,5 тыс. – в Клайпеде, почти 6,5 тыс. — в Алитусе, почти 5 тыс. – в Шяуляй, более 2,5 тыс. — в Паневежисе.
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