Шимоните назвала крепкие связи с диаспорой одним из основных приоритетов правительства

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В пресс-релизе правительства указано, что «это правительство будет стремиться сделать всё, чтобы общими усилиями можно было бы лучше подготовиться к референдуму о внесении поправок в Конституцию, которые позволят узаконить множественное гражданство».

Она отметила, что небольшая активность — как в Литве, так и заграницей — является препятствием в решении вопроса о множественном гражданстве.

Премьер в своей речи также призывала литовцев всего мира сплотиться для помощи Украине.

«Сейчас нам очень важно сплотиться и вместо бороться не только за более сильную Литву, но и за созданный западной цивилизацией политический порядок, которому бросили вызов имперские амбиции России», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечалось, что от завершения войны в Украине сильно зависит то, каким будет будущее Европы и всего свободного мира, поэтому необходимо поддерживать Украину и не уставать от рутины войны.

В Вильнюсе на этой неделе проходит сейм Всемирной литовской общины, один из важнейших вопросов — выборы правления.

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