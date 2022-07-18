Шимоните назвала крепкие связи с диаспорой одним из основных приоритетов правительства

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник в приветствии в адрес сейма Всемирной литовской общины назвала крепкие связи с диаспорой одним из основных приоритетов правительства, пообещала помощь в принятии множественного гражданства.
«Крепкие связи с диаспорой — один из основных приоритетов действующего правительства. Реализуя стратегическую программу политики литовской диаспоры «Глобальная Литва», утвержденную в прошлом году, мы особо много внимания уделяем усилению литовского образования, реализации идеи возвращающейся Литвы, поощрении участия диаспоры в создании благополучия страны и, конечно, решению вопроса о гражданстве», — заявила премьер-министр.
В пресс-релизе правительства указано, что «это правительство будет стремиться сделать всё, чтобы общими усилиями можно было бы лучше подготовиться к референдуму о внесении поправок в Конституцию, которые позволят узаконить множественное гражданство».
Она отметила, что небольшая активность — как в Литве, так и заграницей — является препятствием в решении вопроса о множественном гражданстве.
Премьер в своей речи также призывала литовцев всего мира сплотиться для помощи Украине.
«Сейчас нам очень важно сплотиться и вместо бороться не только за более сильную Литву, но и за созданный западной цивилизацией политический порядок, которому бросили вызов имперские амбиции России», — говорится в пресс-релизе.
Также отмечалось, что от завершения войны в Украине сильно зависит то, каким будет будущее Европы и всего свободного мира, поэтому необходимо поддерживать Украину и не уставать от рутины войны.
В Вильнюсе на этой неделе проходит сейм Всемирной литовской общины, один из важнейших вопросов — выборы правления.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено