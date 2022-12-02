Шимоните: по вопросу германской бригады — дилемма: сначала обязательства или инфраструктура

Шимоните подчеркнула, что необходимую инфраструктуру невозможно построить в одночасье, но Литва «готова это сделать».

«Будем надеяться, что мы сможем найти способы договориться с нашими немецкими коллегами об оптимальном решении для НАТО и наших стран», — сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что «в дополнение к уже действующей и усиленной батальонной боевой группы Сил передового базирования НАТО Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии».

Вильнюс стремится к тому, чтобы немецкая бригада постоянно дислоцировалась в стране в полном составе. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть военных бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

До сих пор Берлин дислоцировал передовой командный элемент бригады в Литве.

Германия также возглавляет международный батальон НАТО, дислоцированный в Литве с 2017 года.

Говоря о поставках оружия в Украину, премьер-министр подчеркнула, что, поскольку запасы западных стран истощаются, по-прежнему крайне важно обеспечить обороняющуюся от России страну оружием.

«Проблема в том, что Россия, образно говоря, стреляет, сидя на диване, используя запасы неизвестных объемов, и избегает боевых действий на поле боя», — заметила премьер-министр Литвы. –Потому что их показатели на поле боя очень плохие, а украинцы воюют прекрасно».

Шимоните также сказала, что у нее, возможно, «слегка недипломатическое» отношение к Беларуси, и рассуждала, можно ли ее еще считать отдельным государством после выборов 2020 года, когда лидер страны Александр Лукашенко утратил всякую легитимность.

«Большой вопрос, насколько самостоятельно Лукашенко принимает решения», — считает премьер.

«Это больше похоже на провинцию, чем на суверенное государство», — добавила она.

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