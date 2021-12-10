Шимоните посетит Молдавию, выразит поддержку проводимым реформам

Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницу отбывает с официальным визитом в Молдавию.
Намечаются встречи с премьер-министром Молдавии Наталией Гаврилицей, президентом Майей Санду и председателем парламента Игорем Гросу.
Во время визита Шимоните выразит поддержку проводимым молдавским правительством реформам, обсудит актуальные вопросы региона, сообщает правительство.
Как сообщается, намечается обсудить сотрудничество в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», поддержать более тесное сотрудничество трех ассоциированных стран между собой и с ЕС.
Члены делегации также обсудят реформы в энергетике, юстиции и антикоррупционной сфере, в системе внутренних дел и правоохране Молдавии, а также опыт Литвы в этих областях.
Премьеры Литвы и Молдавии примут участие в церемонии открытия почетного консула Литвы.