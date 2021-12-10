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Шимоните посетит Молдавию, выразит поддержку проводимым реформам

Фото lrv.lt

Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницу отбывает с официальным визитом в Молдавию. 

Намечаются встречи с премьер-министром Молдавии Наталией Гаврилицей, президентом Майей Санду и председателем парламента Игорем Гросу. 

Во время визита Шимоните выразит поддержку проводимым молдавским правительством реформам, обсудит актуальные вопросы региона, сообщает правительство. 

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Как сообщается, намечается обсудить сотрудничество в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», поддержать более тесное сотрудничество трех ассоциированных стран между собой и с ЕС.

Члены делегации также обсудят реформы в энергетике, юстиции и антикоррупционной сфере, в системе внутренних дел и правоохране Молдавии, а также опыт Литвы в этих областях. 

Премьеры Литвы и Молдавии примут участие в церемонии открытия почетного консула Литвы. 

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