Шимоните посетит Молдавию, выразит поддержку проводимым реформам

Как сообщается, намечается обсудить сотрудничество в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», поддержать более тесное сотрудничество трех ассоциированных стран между собой и с ЕС.

Члены делегации также обсудят реформы в энергетике, юстиции и антикоррупционной сфере, в системе внутренних дел и правоохране Молдавии, а также опыт Литвы в этих областях.

Премьеры Литвы и Молдавии примут участие в церемонии открытия почетного консула Литвы.