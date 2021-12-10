В Новой Зеландии всем рожденным после 2008 года запретят покупать табак

Верралл напомнила, что курение является «главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев».

Соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, в соответствии с планом, вступит правило в отношении возраста.

Если это произойдет, то все рожденные после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

Кроме того, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500.

Отмечается, что цель властей Новой Зеландии состоит в том, чтобы к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5%, а в дальнейшем и вовсе искоренить эту пагубную привычку.

По данным BBC News, сейчас в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. При этом показатели курения намного выше среди коренного народа страны маори — из них курят около 31%. Показатели заболеваний и смертности у этого народа также выше.

В 2017 году в стране разрешили курение электронных сигарет — вейпов — для того, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака.