Шимоните потрясена выпадом против бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Она также сказала, что мысленно поддерживает премьер-министра, его семью и народ Японии.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в пятницу, что Абэ был застрелен на политическом мероприятии.

«Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был застрелен в Наре, и мне сообщили, что его состояние очень тяжелое», — сказал Кисида журналистам.

Абэ, дольше всех занимавший пост премьер-министра Японии, возглавлял правительство в 2006 году и снова в 2012-2020 годах. В конце концов он был вынужден уйти в отставку из-за обратимого язвенного колита — тяжелого кишечного заболевания.

На проходившем политическом мероприятии, мужчина 40 лет выстрелил в Синдзо Абэ из дробовика в упор со спины, стрелявший сразу же был задержан. В данный момент идет его допрос и проводится расследование этого случая.

Японские врачи до последнего боролись за жизнь Синдзо Абэ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице не приходя в сознание.

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