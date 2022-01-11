Шимоните: требование о ковид-паспорте для детей до 16 лет будет временно отложено

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство отложит требование иметь ковид-паспорт для детей до 16 лет, которые хотят попасть в различные общественные места.

«Требование о введении ковид-паспорта для подростков до 16 лет будет отложено», — во вторник сказала журналистам в сейме премьер.

«Полагаю, что отложим примерно на пять недель, которых хватит, чтобы полностью привиться», — добавила она.

Премьер сообщила, что требование к детям 12-15 лет иметь ковид-паспорт будет отложено, чтобы дети не создали излишнюю нагрузку на инфраструктуру, которая и так велика с распространением штамм омикрон.

«Так как мы из-за распространения вируса теперь должны будем концентрироваться на людях с симптомами и их ближайших контактах, а мобильные пункты и вся инфраструктура тестирования обладает определенной мощностью, у нас нет дополнительной инфраструктуры и дополнительных мощностей для того, чтобы регулярно тестировать еще и детей, чьи родители решили их не прививать из-за своих убеждений», — пояснила И. Шимоните.

Также принято решение раздавать детям в пятницу экспресс-тесты, чтобы они могли тестироваться перед возвращением в школу в понедельник.

«Все дети получат тесты и, мы надеемся, что родители позаботятся, чтобы заболевшие дети не ходили в школу», — отметила премьер.

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