Швейцария анонсировала сближение с НАТО

В дополнительном докладе к правительственному отчету о политике безопасности от 2021 года говорится, что сотрудничество будет включать более активное участие страны в совместных военных учениях и в операциях по спасению и эвакуации, реализуемых силами ЕС, а также укрепление связей с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

В документе также содержится призыв к наращиванию и модернизации военной мощи Швейцарии. По мнению чиновников, недостатки в области организации противотанковой обороны и способности вести долгосрочное вооруженное противостояние оцениваются как критические.

Особенно остро стоит проблема с дефицитом боеприпасов, из-за чего правительство планирует в первую очередь увеличивать запасы оружия и расходных материалов — расходы на это заложены в бюджете программы вооружения на 2023 год.

В докладе уточняется, что шансы на прямую военную агрессию со стороны России в обозримом будущем невелики, однако Швейцария может стать жертвой гибридной войны с применением кибератак, политического давления, секретных операций.

«В интересах Швейцарии более последовательно, чем раньше, ориентировать свою политику безопасности и обороны на международное сотрудничество», — говорится в публикации.

Помимо Швейцарии, к возможной атаке российской армии активно готовятся Польша и страны Балтии. Варшава ожидает удара со стороны РФ в ближайшие три–десять лет, предполагая, что именно столько времени Москве потребуется для восстановления своей боеспособности из-за войны в Украине.

Помимо укрепления собственного военного потенциала, Польша, Литва, Латвия и Эстония еще в мае заблаговременно запросили поддержки у НАТО в виде 20 тысяч солдат для каждой страны. Пока просьба не была удовлетворена, так как для ее выполнения нет подходящих условий. Например, в Прибалтике нет постоянных натовских баз, и речь может идти только о ротации подразделений. В лучшем случае количество военных НАТО на восточном фланге сейчас можно увеличить вдвое, примерно до 20 тысяч.