В отношении компании Snaige заведено дело о реструктуризации

Как сообщается, в заявлении предприятия указано, что оно испытывает временные финансовые трудности, вызванные последствиями пандемии и войны в Украине, а его деятельность в 2021 году была убыточной.

Суд установил, что обязательства компании не превышают ее активов, но при этом она испытывает финансовые трудности при выполнении своих обязательств перед кредиторами. Кроме того, она жизнеспособна, действующая, в ней работает 397 сотрудников, у компании не долгов ни перед ними, ни перед государственным бюджетом, она выполняет договоры, инвестировала и намерена инвестировать в новое оборудование.

Суд установил срок в четыре месяца для подготовки и представления ему плана реструктуризации Snaige.

Утвержденный акционерами план предусматривает, что компания будет производить больше профессионального и медицинского холодильного и эксклюзивного оборудования, а также откажется от части активов. Ожидается, что его реализация начнется в начале 2023 года и будет завершена в течение четырех лет.

В период реструктуризации планируется вернуть кредиторам 9,2 млн евро. На 18 мая все обязательства компании составили 20,8 млн. евро.

В прошлом году выручка Snaige выросла на 14,4% до 32,9 млн евро, компания понесла 2 млн евро убытков.

Основным акционером Snaige является компания Sekenora Holdings, зарегистрированная на Кипре, которая косвенно контролируется российской Polair.

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