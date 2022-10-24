Си Цзиньпин переизбран на пост главы Китая

В Пекине в субботу, 22 октября, завершил свою работу XX съезд Коммунистической партии Китая. На заседании были внесены изменения в устав КПК, утвердив единоличное верховное лидерство в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина, сообщает Reuters.
Отметим, что в устав Компартии внесли два изменения, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии. Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действиям для всех членов партии.
Вторая поправка обязывает партийцев защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».
Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.
На заседании Компартии также избрали членов Центрального комитета партии, которые утвердят руководство страны на следующие пять лет. В состав ЦК вошли 205 человек. 23 октября они изберут состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — высшего органа принятия решений в Китае. Также будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.
В список новых членов ЦК не вошли четыре действующих члена Постоянного комитета Политбюро: Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян и Хань Чжэн. Таким образом, они не смогут войти в новый состав Политбюро и снова занять важнейшие государственные должности. По всей видимости, председатель КНР Си Цзиньпин решил обновить правящий орган ЦК и ввести туда больше людей из своей команды, пишет South China Morning Post.korrespondent.net