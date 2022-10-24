Си Цзиньпин переизбран на пост главы Китая

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В Пекине в субботу, 22 октября, завершил свою работу XX съезд Коммунистической партии Китая. На заседании были внесены изменения в устав КПК, утвердив единоличное верховное лидерство в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина, сообщает Reuters.

Отметим, что в устав Компартии внесли два изменения, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии. Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действиям для всех членов партии.