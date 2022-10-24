Владелец компании Teltonika A. Паукштис: переговоры с тайваньскими партнерами идут сложно

Однако он полагает, что переговоры сложны, так как идут только с одной стороной. Он сообщил, что планируются переговоры с бельгийской компанией.

«Проблема с Тайванем в том, что они не передают никаких технологий, это (совместный проект компании Teltonikа и Тайваня — BNS) было бы очень большим исключением, если бы они передали. Они, вероятно, не стали бы передавать такие технологии бизнесу. Если правительство договорится или поможет нам вести переговоры, то, возможно, мы и договоримся. Я не знаю», — добавил он.

Бизнесмен не пожелал раскрывать ни масштабы проекта, ни другие его детали, а также не назвал потенциальных партнеров.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте также не поделилась BNS подробностями о возможном совместном проекте компании Teltonika и Тайваня.

«Индивидуально мы уже работаем над конкретными проектами — как с Teltonika, так и с другими компаниями. Поскольку это коммерческая тайна, отношения между компаниями — литовской и тайваньской, подробности я комментировать не могу», — заявила министр BNS в минувшую пятницу в Молетай.

В марте этого года тайваньская делегация посетила завод Teltonika в Вильнюсе, где обсуждалось возможное сотрудничество. А. Паукштис тогда заявил, что надеется на сотрудничество с Тайванем в области производства полупроводниковых микросхем. По его словам, в течение десяти лет Teltonika обещает создать центр и завод по проектированию и сборке микросхем и производить около 100 млн изделий в год.

До 2031 года группа Teltonika планирует инвестировать около 3,7 млрд евро в производство чипов и другие проекты в Литве, а также создать 8 тыс. рабочих мест.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено