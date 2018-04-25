Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Фото BFL/ Алюс Королевас

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) оштрафовал за нарушения банк Šiauliu bankas на 880 тыс. евро, сообщил БЛ.

Про целевом плановом инспектировании деятельности Šiauliu bankas Центробанк дал оценку тому, как банк соблюдает требования к управлению кредитными рисками и превенции отмывания денег и финансирования терроризма.

«В ходе инспектирования было установлено, что в подлежащий проверке период банк недолжным образом оценивал риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с его деятельностью, в нем также не был внедрен надлежащий метод оценки риска клиентов», – говорится в сообщении БЛ.

Šiauliu bankas утверждает, что штраф не окажет негативного влияния на преемственность деятельности банка. Он также утверждает, что не установил случаев, чтобы в связи установленными в отчете БЛ о проверке нарушениями и недостатками банком пользовались для отмывания денег и финансирования терроризма.