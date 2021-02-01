Сильный шторм обрушился на США

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке из-за шторма отменено около 80% рейсов, а Железная дорога Лонг-Айленда сообщила, что поезда сегодня будут ходить по расписанию выходных.

По данным газеты New York Post, впервые за последние пять лет в Нью-Йорке выпадет более 30 см снега.

Шторм начался в Калифорнии в минувшие выходные, затем снегопад обрушился на Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. По данным агентства Associated Press, к утру 31 января в Чикаго выпало почти 18 см снега. В Висконсине высота снежного покрова в некоторых округах у озера Мичиган достигла более 38 см, при этом снег продолжал падать.

Шторм вынудил президента США Джозефа Байдена отложить визит в Госдепартамент.

Из-за стихии были закрыты пункты вакцинации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.