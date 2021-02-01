В Литве подтверждено заражение британским штаммом коронавируса

«Не были выявлены лица, имевшие большой риск контакта, поскольку человек находился в изоляции», – сказала BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене.

В ходе эпидемиологического расследования было выяснено, что человек, от которого заразилась женщина, не выезжал за границу. Он также не указал, что общался с лицами, вернувшимися из-за границы или зараженными COVID-19.

«Между тем, в домашней среде идентифицированы трое лиц, имевших большой риск заражения», – сказала представитель НЦОЗ.

Она утверждает, что только после получения информации о появлении в Литве британского штамма НЦОЗ провел все действия, рекомендуемые в таком случае Европейским центром превенции и контроля над болезнями – еще раз ретроспективно провел поиск контактов всех членов семьи и других контактировавших лиц, включая и лиц, у которых был низкий риск соприкосновения.

«Лица, имевшие контакты зарегистрированы для проведения анализов», – комментировала Ю. Петравичене.

Она также сообщила, что женщина, заболевшая мутировавшим штаммом, уже выздоровела.

НЦОЗ информировал, что «пока это единственный такой случай, с которым центр столкнулся».

Девятнадцатого декабря британские должностные лица подтвердили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может быстрее распространяться. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее.

Выяснилось, что этот штамм вируса победил в конкуренции с другими штаммами и стал самым распространенным в Англии. Есть предположение, что по его вине сильно выросло число заболеваний.

По этой причине большинство государств ЕС, среди них и Литва, временно запрещали прибытие пассажиров из Соединенного Королевства.