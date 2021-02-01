В Литве будет предложено открыть трассы для катания на лыжах

Правительству Литвы будет предложено разрешить работу трасс для катания на лыжах, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.
«Сегодня также было принято решение предложить правительству разрешить предоставление услуг лыжных трасс на открытом воздухе», – sсказала А. Билотайте, являющаяся председателем правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.
По ее словам, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей.