В Литве будет предложено открыть трассы для катания на лыжах

В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах.

Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.