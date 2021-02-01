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В Литве будет предложено открыть трассы для катания на лыжах

Liepkalnio slidinėjimo trasa/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правительству Литвы будет предложено разрешить работу трасс для катания на лыжах, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Сегодня также было принято решение предложить правительству разрешить предоставление услуг лыжных трасс на открытом воздухе», – sсказала А. Билотайте, являющаяся председателем правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

По ее словам, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей.

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В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах.

Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.

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