Синенькие наступают! Блюда с баклажанами

«Язык проглотишь» и «пальчики оближешь» — это про них, про баклажаны. Известные также как бадриджаны, демьянки и просто «синенькие».

Вообще-то они могут быть коричневыми, зелеными, пепельными, красными, оранжевыми, полосатыми. А третий президент США Томас Джефферсон, слывший помимо прочего неплохим агрономом, вывел даже белый и колючий баклажан, до сей поры популярный в Америке. Форма и цвет, впрочем, не главное. По сути, баклажан всегда был верен себе — он вкусный, мясистый, малокалорийный и предполагающий массу возможностей. Его тушат, запекают, жарят, варят, маринуют. С ним готовят салаты, закуски, рагу, сочетают с мясом, сыром, зеленью, орехами и даже делают десерты.

Но так было далеко не всегда. Древние греки и римляне называли баклажаны «яблоками бешенства» и уверенно полагали: если кушать их регулярно, непременно сойдешь с ума. Заблуждение это бродило по Европе довольно долго, хотя выращивать баклажаны не отказывались — их плоды считались замечательно красивыми (способность сводить с ума при этом прощалась и, более того, придавала баклажанам известный шарм!). О том, что они могут быть безумно хороши на столе, европейцы узнали после открытия Южной Америки. Выяснилось, что индейцы едят баклажаны так, что за ушами трещит, и пребывают при этом в абсолютно трезвом уме и на редкость ясном сознании. И вот тут-то началось: желая наверстать упущенное, европейские кулинары принялись творить, выдумывать, пробовать. За что им не раз было сказано сердечное спасибо.

В Россию баклажаны попали из Средней Азии и с Кавказа, прижились быстро и обрели ласковое прозвище «синенькие». Хозяйки быстро оценили их вкусовые качества, принялись готовить и так и этак, и вот один из примеров. Берем «Ручную книгу русской опытной хозяйки» писательницы Екатерины Авдеевой, на редкость приятно излагавшей даже самые сухие рецепты. И где-то рядом с «лососиной в папильотах», «заячьими сосисками», «пупетоном» и «карасями в ветчинном соусе» находим «баклажаны под бешемелем»: «очистить от верхней кожи нужное число баклажанов, разрезать пополам вдоль, вынуть семена и обланширить; потом сложить на подслоенный маслом плафон, полить бешемелем из сметаны, посыпать тертым пармезаном, поставить в горячую печку, заколеровать и повторять так, пока баклажаны наполнятся и изжарятся до мягкости, сложить на блюдо, а на плафон прибавить бульона и белого соуса, вскипятить и прожать сквозь салфетку и полить на блюде баклажаны».

Мы продолжаем кушать их с удовольствием и аппетитом, по-прежнему готовим из баклажанов что душе пожелается, и нижеприведенные рецепты неплохое тому подтверждение. Последние наставления: мутабаль едят с лепешками и мясом. Маринованные баклажаны подают в качестве закуски, но хороши они и сами по себе. Супчик с макаронами и тарт с «розами» восхитят ребятишек. Гриль-салат и рулет с мясом и пастой приручат самого сурового мужчину. Аромат волованов и запеченных с сыром баклажанов заставит завистливо вздыхать соседей, а увидеть баклажаны во сне — к счастью и подаркам судьбы. Но это уже так, на всякий случай.

Баклажаны с помидорами и базиликом

Баклажаны — 2 шт., помидоры — 2 шт., моцарелла — 100 г, масло оливковое — 3 ст. л., смесь итальянских трав, перец черный молотый, базилик свежий, соль.

Баклажаны вымыть, нарезать кружками любой толщины, переложить на доску, слегка посолить и оставить на 5 минут. Помидоры ошпарить, очистить от кожицы, нарезать. Выложить в форму баклажаны, помидоры и сверху мелконарезанную моцареллу. Посолить, поперчить, присыпать итальянскими травами, сбрызнуть оливковым маслом и запекать 15-20 минут при температуре 230 °С. Готовое блюдо достать из духовки и украсить свежим базиликом.

Маринованные баклажаны

Баклажаны — 1 кг, чеснок — 1 головка, масло растительное — 2/3 стакана, лук репчатый — 3 шт., укроп свежий — 1 пучок, уксус 5 %-ный — 340 мл, соль — 3 ст. л., сахар — 1,5 ст. л., перец черный горошком — 15 шт., перец душистый горошком — 5 шт.

Баклажаны нарезать кружками. Зубчики чеснока почистить, пропустить через чеснокодавку. Лук нарезать кольцами. Приготовить маринад: вскипятить 3 л воды, добавить уксус, соль, сахар, перец черный и душистый, растительное масло. Бросить в кипящий маринад баклажаны, варить 4-5 минут, выложить в миску, дать остыть. Маринад снять с огня. В банку с широким горлышком уложить слоями лук, горошки перца, баклажаны, чеснок, нарезанную зелень. Повторять в той же последовательности, пока банка не заполнится. Залить банку остывшим маринадом, накрыть, дать окончательно остыть и поставить на сутки в холодильник.

Суп с макаронами

Баклажаны — 1 шт., цукини — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., помидоры черри — 6 шт., бульон куриный — 1,5 л, макароны — 200 г, масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец черный молотый.

Баклажан и цукини нарезать кубиками. Лук мелко нашинковать. Помидоры разрезать на четвертинки. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить лук до мягкости. Добавить баклажан, цукини и помидоры. Тушить 5 минут, помешивая. Влить бульон, довести до кипения и варить около 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Положить в суп макароны, варить 10 минут. Посолить, поперчить по вкусу, сбрызнуть оливковым маслом и подавать.

Рулет с мясом и макаронами

Фарш говяжий — 780 г, хлебный мякиш — 120 г, молоко — 200 мл, макароны длинные трубчатые — 200 г, баклажаны — 3 шт., соль, перец черный молотый, масло растительное.

Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, промыть, выложить на пищевую пленку, завернуть и положить в холодильник. Залить хлебный мякиш молоком, дать пропитаться, пропустить вместе с фаршем через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу. Пластом распределить фарш на пищевой пленке (длина должна быть чуть меньше формы для запекания, ширины должно хватить, чтобы упрятать в рулет все макароны). Достать охлажденные макароны, обрезать края так, чтобы они были чуть короче длины мясного пласта. Выложить макароны на фарш, сформировать рулет, приподняв края пленки, защипнуть шов и бока. Нарезать баклажаны лепестками, переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, посолить, сбрызнуть растительным маслом и запекать 20 минут при температуре 180 °С. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить дно запеченными баклажанами, положить рулет швом вниз, сделать несколько проколов деревянной шпажкой и закрыть сверху оставшимися баклажанами. Готовить 1 час 15 минут при температуре 180 °С. Через 45 минут после начала накрыть форму фольгой и продолжать готовить. Подавать блюдо горячим или хорошо охлажденным.

Тарт с овощными розами

Тесто слоеное — 1 пласт, фасоль — 200 г, морковь (оранжевая и желтая) — 2 шт., цукини — 1 шт., баклажаны — 1 шт., свекла — 1 шт., яйца — 2 шт., рикотта — 350 г, моцарелла — 130 г, пармезан тертый — 80 г, масло оливковое — 2 ст. л., мускатный орех — щепотка, орегано или базилик — 1 ч. л.

Тесто разморозить, выложить в форму для пирога, лишнее отрезать, накрыть листом бумаги для выпечки, равномерно распределить сверху фасоль и на 15-20 минут поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Вынуть корж из духовки, дать остыть, убрать фасоль и бумагу. Смешать в миске рикотту, сырые яйца, пармезан, мускатный орех, орегано и нарезанную кубиками моцареллу до однородной массы. Посолить по вкусу и выложить начинку на корж. Овощи вымыть, морковь и свеклу очистить, нарезать длинными тонкими ломтиками, скрутить розочками и украсить ими тарт. Смазать поверхность оливковым маслом, посолить, выпекать в духовке 45 минут при температуре 200 °С.

Волованы с баклажанами

Тесто слоеное — 1 пласт, баклажаны — 1 шт., ветчина — 60 г, пармезан тертый — 20 г, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Баклажан вымыть, нарезать тонкими продольными полосками. Ломтики посолить и оставить на 20 минут. Затем обжарить на сковороде для гриля, выложить на тарелку и дать остыть. Раскатать слоеное тесто и разрезать на 6 полос. Продольно уложить ломтики баклажана на полосках теста так, чтобы они не доходили до середины, а верхние края ломтика выступали за край теста на 1 см. Посолить, поперчить, накрыть полосками ветчины, посыпать тертым пармезаном. Свободный продольный край теста завернуть на ветчину и свернуть полоски рулетиком в форме розы. Поставить волованы на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать небольшим количеством масла и 20 минут выпекать в духовке, разогретой до 200 °С.

Гриль-салат с говядиной

Баклажаны — 60 г, перец болгарский (красный и желтый) — 80 г, говядина (вырезка) — 120 г, лук красный — 7 г, масло оливковое — 60 мл, мята свежая — 10 г, чеснок — 2 г, имбирь свежий — 2 г, соус соевый — 4 г, пшено отварное — 2 ст. л., петрушка свежая — 2 г, базилик свежий — 2 г, соль, соус кимчи.

Говяжью вырезку освободить от пленок, смазать растительным маслом, посолить и поперчить. Баклажаны нарезать кружками, смазать маслом и приправить. Лук нарезать кольцами. Запечь перец, баклажаны и лук на решетке гриля или сковороде в течение 5-7 минут. Чеснок целиком запечь на гриле или сковороде в течение 20 минут, говядину — до слабой прожарки. В блендере смешать оливковое масло, печеный чеснок, листья свежей мяты, натертый на мелкой терке имбирь, соевый соус. Мясо нарезать тонкими ломтиками поперек волокон. Кружки баклажана разрезать на 4-6 ломтиков. Перец очистить и нарезать кружками, кольца лука разделить на четыре части. Смешать овощи в миске, добавить нарезанную петрушку, полить соусом кимчи и оливковым маслом. Мясо выложить на тарелку. Сверху горкой положить овощи. Посыпать отварной пшенкой и украсить листьями базилика.

Мутабаль

Баклажаны — 2 шт., йогурт натуральный — 4 ст. л., лимоны — 0,5 шт., масло оливковое — 3 ст. л., масло кунжутное — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — 0,5 ч. л.

Баклажаны вымыть, положить на противень и запекать 60 минут в духовке, разогретой до 200 °С. Дать остыть, снять кожицу, мелко нарезать, положить в миску и размять вилкой. Добавить к баклажанам кунжутное масло, выжать в смесь сок из лимона, влить йогурт и тщательно перемешать. Чеснок очистить, пропустить через пресс, отправить в почти готовое блюдо. Посолить, добавить оливковое масло и еще раз перемешать.