Синоптики обещают усиление жары

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

После короткого послабления возвращается еще более сильная жара. На этой неделе ожидается жаркая погода с пиковыми температурами во многих местах до 30-34 градусов, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

Не только жара, но и непродолжительное резкое повышение температуры может оказать негативное влияние на самочувствие жителей, пишет сайт Департамента противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы Lt72.lt. Горячий воздух – это не только удовольствие, но и угроза для здоровья жителей. Сложно определить, какая температура уже опасна для здоровья, а какая еще нет, так как все люди по-разному переносят жару. В жаркие дни важно придерживаться рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие, оставаться трудоспособным и избежать серьезных проблем со здоровьем.

Главное – правильно одеться. Носите свободную одежду из натуральной ткани, пропускающей воздух. Откажитесь от одежды из синтетических тканей. Лучше носить светлую одежду, чтобы она отражала солнечные лучи. Носите открытую кожаную обувь. Прикройте голову легким платком или носите шляпу. За 30 минут до выхода на улицу используйте солнцезащитный крем с оптимальным SPF (30 SPF и больше).

Ограничьте физическую активность и время пребывания на улице в жару.

В жаркое время года физические работы во дворе выполняйте утром и вечером. В жаркие и душные дни спортом лучше не заниматься (самое опасное время – с 11 до 17 час.).

Работодатель должен обратить особое внимание на сотрудников, работающих на открытом воздухе: обеспечить их одеждой из натуральной ткани, пропускающей воздух, не позволять им работать раздевшись до пояса и без головного убора.

Во время жары делайте все медленней, чем обычно. Люди, работающие на улице, или их работодатели, должны уменьшить нагрузку. (Чем тяжелей работа, тем больше тепла воспроизводится в организме человека.).

Работая в жару, необходимо делать специальные перерывы для отдыха в прохладном месте. Продолжительность и частоту этих перерывов работодатель устанавливает по своему усмотрению, но не реже чем каждые 1,5 час.

Ограничьте время пребывания в жаркой среде. Для отдыха на природе выбирайте место в тени, избегайте воздействия прямых лучей солнца, пользуйтесь зонтом. Особенно опасно заснуть на солнцепеке.

Не оставляйте в закрытом автомобиле людей престарелого возраста и людей с ограниченными возможностями, а также детей и животных, даже если все окна автомобиля открыты. Автомобиль очень быстро нагревается, поэтому всем оставшимся внутри грозит перегрев. Проверьте поверхность детского кресла и ремни безопасности – не слишком ли они горячие – чтобы ребенок не обжегся.

Старайтесь поддерживать прохладу в доме. Окна закройте светлыми шторами, жалюзи или тканью с алюминиевым покрытием для отражения солнечных лучей. Пусть днем окна будут закрыты, а вечером, когда температура спадет, их можно открыть и проветрить помещение.

Днем старайтесь как можно меньше пользоваться электроприборами, электрическим освещением, так как это дает дополнительное тепло.

Часто принимайте прохладный душ или ванну.

Если есть возможность, постарайтесь выехать из города. Это сделать настоятельно рекомендуем людям пожилого возраста и матерям с грудными детьми, а также людям, страдающим от разных сердечных заболеваний и гипертензии.

Пейте чаще, не дожидаясь жажды. Лучше пить минеральную (минерализованную или соленую) воду без газа, так как в жаркой среде человеческий организм вместе с потом теряет много жидкостей и минералов. Если (при интенсивном потоотделении) вы утратили много жидкости, рекомендуем принять препараты калия хлорида и магния, а также пить томатный, сливовый или цитрусовый сок.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, жидкости с кофеином, сахаром и подсластителями, так как эти напитки активируют выделение жидкостей из организма.

Напитки со льдом в жару жажду не утоляют. От холодных напитков можно простудиться, так как они охлаждают горло и желудок, а ощущение жажды быстро возвращается и жару перенести становиться еще трудней. Жажду не утоляет и молоко. Освежиться вам поможет фруктовый и овощной сок или чай.