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Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы — Л.Кукурайтис

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Служба занятости объявили в этом году о рекордных показателях безработицы, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис заявил, что число работающих людей после карантина продолжает расти, а ситуация на рынке труда Литвы гораздо лучше, чем во многих странах Европы.

17 августа уровень безработицы в Литве был 13,3 % — это самый высокий показатель в этом году.

«Сейчас принимают на работу больше людей, чем увольняют, это положительные тенденции. Кроме того, заработная плата продолжала расти, даже и во время карантина. (…) Положение на рынке труда достаточно хорошее, и гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы, и гораздо лучше, чем во время кризиса десять лет тому назад», — заявил радиостанции LRT radijas Л. Кукурайтис. 

По словам министра, показатели безработицы растут не за счет работающих, а за счет тех, кто работал самостоятельно и теперь регистрируется как безработный, или тех безработных, которые до сих пор не регистрировались в Службе занятости. Министр отметил, что количество безработных растет и из-за пособия по поиску работы, которое равно 200 евро. 

Количество работающих, добавил министр, быстро возвращается на предкарантинный уровень.

По решению правительства с июня неработающим и неполучающим пособия по безработице лицам выплачиваются пособия по поиску работы в размере 200 евро.

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