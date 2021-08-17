Ситуация в Афганистане может вызвать серьезные проблемы с миграцией для ЕС – И. Шимоните

Ситуация в Афганистане может вызвать серьезные проблемы с миграцией для Евросоюза (ЕС), говорит премьер Ингрида Шимоните.

«Ситуация в Афганистане может вызвать серьезные проблемы с миграцией для ЕС. По какому пути люди пойдут, это другой вопрос. Наверное, многие из них всеми путями попытаются покинуть Афганистан, особенно те люди, здоровье или жизнь которых, возможно, находятся в реальной опасности», – сказала глава правительства во вторник журналистам в Науйойи Акмяне.

«Действительно будут ли у них чартерные рейсы из Кабула в Минск, позвольте в этом усомниться, но в том, что ЕС следует готовиться к этой ситуации, я в этом совершенно не сомневаюсь», – добавила она.