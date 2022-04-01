Скайсте: предлагается повысить пенсии, социальные пособия, ННМ

По ее словам, 315,3 млн. евро из этой сумму будет направлено на повышение доходов населения, 106,3 млн евро – на пенсии по старости, которые будут увеличены на 5%. 103 млн евро пойдут на увеличение НОУД с 460 до 540 евро, 30,3 млн евро – на повышенные выплат и компенсаций за отопление, а 75,72 млн евро – на повышение социальной помощи, государственных пенсий.

В бюджете будет предусмотрено до 570 млн евро на компенсации за газ и электроэнергию населению, а для бизнеса эта компенсация потребует 120 млн евро. для предприятий. евро. Поддержка бизнеса и других пострадавших секторов составит 142 млн евро.

По словам министра, предлагается, чтобы государство субсидировало часть цен на газ и электроэнергию как для населения, так и для бизнеса – целью будет повышение цен для потребителей не более чем на 40%.

По ее словам, если правительство не примет дополнительных мер, цены на природный газ и электроэнергию для бытовых потребителей вырастут с июля более чем в два раза.

«Правительство предлагает некоторые моделирующие решения, чтобы удержать рост цен на уровне до 40% и компенсировать разницу за счет дотаций из государственного бюджета. Тогда прогнозируется, что цены на электроэнергию могут вырасти с 16,4 цента до примерно 22,9 цента, но цены все равно должен будет установить государственный регулятор», — сказала Скайсте.

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