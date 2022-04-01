В Литве зарегистрировано 38,6 тыс. беженцев из Украины

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 612 беженцев, из них 216 — несовершеннолетние, среди которых 61 — ребенок до шести лет.

Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить более 10 млн человек.

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