В РФ запретили въезд высшему руководству Евросоюза

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Власти России ввели санкции против высшего руководства Европейского Союза, в том числе против ряда еврокомиссаров, начальников военных структур ЕС, большинства депутатов Европарламента, общественных деятелей и журналистов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В Брюсселе идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер… Все это является частью политики коллективного Запада по сдерживанию России, попытками подчинить ее развитие цели восстановления своего безраздельного глобального доминирования, отказать нашей стране в обеспечении собственной безопасности, защите национальных интересов», — говорится в сообщении.

Решение о запрете во въезде в РФ главам ЕС было принято в ответ «на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности».