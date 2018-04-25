Склоняемся к закупке вакцин всех производителей — С.Сквярнялис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литва склоняется к решению о принятии обязательств по закупке вакцин от коронавируса всех семи производителей, если у тех получится их создать.

Об этом во вторник сообщил журналистам премьер Саулюс Сквярнялис.

«Может быть такой вариант, что мы, как и большинство других стран, примем участие во всех испытаниях, так как нет никакой гарантии … Можем выбрать два источника, два направления, но они могут не стать успешными», — отметил он.

«Мне кажется, что лидеры всех коалиционных партий понимают, что нужно сделать максимальные решения, чтобы наши люди были в безопасности, здоровыми, живыми, и чтобы экономику не пришлось останавливать», — заявил премьер.

Несколько ранее премьер и министр здравоохранения заявили, что для закупки вакцины от коронавируса Литве может потребоваться более 100 млн евро,

«Это максимально возможная сумма, — подчеркнул премьер. — Мы верим в прогресс науки, однако, скорее всего, нет высокой вероятности, что будут созданы семь вакцин. Может быть, достаточно будет и шести, и десяти миллионов».

По его данным, стоимость вакцины может колебаться от трех до свыше 18 евро.

Платить за вакцины, возможно, придется уже с конца этого года до третьего квартала следующего.

Премьер заявил, что по расчетам правительства, пройти вакцинацию захотят 70% жителей Литвы. Также обсуждается сотрудничество с другими странами, возможность передавать вакцину другим странам, чтобы не нужно было ее выбрасывать, если большая часть населения откажется от вакцинации.

С. Сквярнялис не исключил возможности того, что в будущем прививка от COVID-19 может стать обязательной.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига отметил, что в первую очередь прививать будут медиков и людей из групп риска, в которые входят пожилые люди и больные определенными хроническими заболеваниями, например, диабетом.

Говоря о стоимости вакцин, министр подтвердил, что они отличаются в несколько раз, однако это конфиденциальная коммерческая информация.

„Пока дальше всего ушла вакцина от компании, с которой Еврокомиссия подписала договор — это компания AstraZeneca, насколько я видел данные, еще пара производителей находятся на так называемой второй-третьей фазе исследований. У них разные сроки разработки вакцины, от конца этого года до конца следующего“, – информировал A. Вярига.