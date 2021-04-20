Скорректированный госбюджет Литвы планируется представить в мае

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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте утверждает, что скорректированный бюджет страны на этот год правительство планирует представить сейму в мае.

По ее словам, кабмин не планирует сокращать расходы, однако в этом году Литве еще предстоят заимствования.

«Вероятно, весь мир идет по тому же пути, ничего здесь нового я не скажу. Тенденции таковы, что сначала есть рекомендации сохранить рабочие места и поддержать здоровье экономики таким, каким оно является сегодня», – сказала Г. Скайсте в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, любое урезание расходов отозвалось бы ростом безработицы, а это было бы более болезненным и долговременным последствием, чем рост государственного долга.

Гинтаре Скайсте заявила, что не поддерживает предложенное парламентариями снижение тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. По ее словам, потребители вряд ли почувствуют выгоду, но госбюджет потеряет большую часть доходов.

«Все льготы по налогу на добавленную стоимость в основном оседают в карманах посредников или производителей, но не у потребителей, поэтому вероятность снижения цен на продукты питания с введением налоговой льготы минимальна. Я довольно скептически и очень осторожно отношусь ко всем льготам по налогу на добавленную стоимость, я лично не согласна с этой льготой », — сказала радио LRT Г. Скайсте.

Члены фракции Партии труда зарегистрировали поправки, в результате которых 5% тариф НДС применялся бы к маслу, овощам, хлебу, крупам, макаронам, муке, молоку, маслу, свежему мясу, свежей рыбе, фруктам. Он вступил бы в силу 1 января следующего года.