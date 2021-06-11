Скульптуры с Зеленого моста – Национальному музею

Зеленый мост был украшен четырьмя скульптурными группами, установленными в 1952 году на гранитных постаментах. Скульптуры были отлиты из чугуна на ленинградском заводе художественного литья «Монументскульптура». Высота скульптурной группы «На страже мира» вместе с постаментом составляла 4 метра, остальных скульптурных групп — 3,2 метра. Скульптуры имели статус памятника искусства местного значения.

Летом 2015 г. скульптуры были демонтированы из-за их аварийного состояния, представлявшего угрозу для прохожих и движущихся по мосту транспортных средств. Оценка состояния скульптур на Зеленом мосту, выполненная учеными Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса, показала, что отдельные части скульптур являются нестабильными, а сами скульптуры находятся в критическом состоянии. Согласие на снятие 4 скульптурных композиций, возраст которых превышает 60 лет, Вильнюсскому городскому самоуправлению выдал Департамент культурного наследия.

Все четыре скульптурные группы, вес каждой из которых достигает от 3 до 5 тонн, в течение последних шести лет хранились на площадке муниципального предприятия ЗАО Grinda.

В процессе обсуждения Вильнюсским городским самоуправлением дальнейшей судьбы скульптур Национальный музей Литвы выразил желание забрать их. Скульптуры будут по-прежнему находиться на площадке ЗАО Grinda до окончания оформления юридических формальностей и получения финансирования на их реставрацию.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt