Скуодис о транзите калийных удобрений: мяч на стороне режима

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Минский режим должен изменить политику, чтобы транзит калийных удобрений через Литву не прекратился, говорит литовский министр транспорта и коммуникаций.

Марюс Скуодис сказал это в то время, как Европейский союз (ЕС) обсуждает новые санкции для Беларуси, кроме того, 8 декабря окончательно вступят в силу санкции Соединенных штатов Америки (США) для одного из крупнейших в мире производителей удобрений «Беларуськалий», который ежегодно возит миллионы тонн удобрений через Литву и Клайпедский порт.

«Санкции не введены ради санкций, режиму просто нужно изменить свое поведение и транзит, который имел место между нашими странами и вообще сможет продолжаться. (…) Я не хочу, чтобы он прекратился, но это зависит от другой стороны, мяч на другой стороне и нужно просто сделать определенные шаги», – сказал Скуодис журналистам в Клайпеде в пятницу.

Он сомневается, что транзит удобрений остановится именно 8 декабря, потому что «есть и определенные условия предоплаты», а также другие обстоятельства.

По словам Скуодиса, останется ли транзит, зависит от двух основных факторов: банков и вероятных изменений санкционного режима.

«Первое, разрешат ли банки расчеты, потому что санкции США не действуют напрямую, например, в отношении литовских юридических лиц, и очень важный момент, что они зависят от финансовых учреждений, пропускают они платежи или не пропускают. (…) Крупные банки свое слово уже сказали», – прокомментировал Скуодис.

Кроме того, по словам министра, и санкции ЕС, и санкции США могут быть ужесточены или еще как-то изменены.

Скуодис признал, что большую часть погрузок Клайпедского порта составляют удобрений, подобная ситуация и с перевозками по железной дороге. Однако он не стал подробнее комментировать, как ужесточение санкций может сказаться на литовском бизнесе.