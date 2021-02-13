Службы с верующими в Литве возобновляются в среду

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Со среды в большинстве самоуправлений Литвы возобновляются службы в присутствии верующих в католических храмах, заявили епископы.

«Видя очень большую потребность людей в поддержании духовной жизни и укреплении их таким образом, мы считаем, что уже приближается время, когда при соблюдении всех требований безопасности c Пепельной среды (день начала Великого поста), 17 февраля, постепенно возобновить евхаристическое служение», – заявил в пятницу на пресс-конференции председатель Литовской конфедерации епископов, архиепископ Гинтарас Грушас.