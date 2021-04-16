Службы в храмах Литвы вновь будут проходит в присутствии верующих

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

С воскресенья службы в католических храмах всех самоуправлений Литвы будут проходить при участии верующих, сообщила в пятницу Конференция епископов Литвы.

По ее сообщению, службы возобновляются «с учетом повышения количества людей, привитых и получивших иммунитет, а также решений вновь открыть различные учреждения».

В связи с выросшим в стране количеством новых случаев за 14 дней в некоторых районах страны мессы проводились без физического присутствия верующих.

Как отметила Конференция епископов, и далее в храмах остается обязательным соблюдение дистанции между молящимися, чтобы на одного человека приходилось не менее 15 кв. метров площади храма.

«Верующие обязаны и далее носить защитные маски, дезинфицировать руки и соблюдать прочие требования безопасности. В отдельных епископствах могут устанавливаться и дополнительные требования», – говорится в сообщении.

Премьер Литвы: важно, возобновление публичных служб в храмах не должно осложнять ситуацию

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните выразила благодарность за помощь Церкви в мерах по контролю за распространением пандемии COVID-19 и призывает стараться, чтобы правительственные послабления и решение Церкви возобновить службы верующими не осложнили ситуацию.

«Я благодарна за то, что Церковь сделала до сих пор для того, чтобы действительно внести вклад в контроль над распространением вируса. Я очень надеюсь, что будут соблюдаться требования безопасности. Очевидно, что Церковь оценила, что правительство приняло определенные решения в отношении мест большого скопления людей. Поэтому сейчас просто все мы должны стараться, чтобы эти решения, ни наши, ни Церкви, не превратились бы в дополнительное осложнение ситуации», – заявила в пятницу журналистам И. Шимоните.

По причине пандемии коронавируса службы в присутствии верующих в Литве были остановлены 16 декабря, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.