СМИ: посещение Венеции может стать платным

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Власти итальянской Венеции рассматривают возможность сделать платным посещение города туристами с лета 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Согласно имеющимся данным, администрация Венеции в течение многих лет обсуждала меры по контролю за притоком туристов. Когда началась пандемия коронавируса, этот вопрос отпал. Но сейчас стал снова актуальным.

Так, городские власти могут начать требовать от потенциальных туристов заранее резервировать время посещений, а на основных подъездных путях к историческому центру установят турникеты.

При этом цена пропускного билета будет варьироваться от трех до десяти евро (около 93-311 гривен), в зависимости от сезона и количества туристов, ожидаемых в определенный день.