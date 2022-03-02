СОГГЛ: пока нет большого потока украинцев, желающих прибыть в Литву

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

Пока не так много украинцев, спасающихся от войны, которые хотят приехать в Литву, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

В настоящее время он находится на границе Польши с Украиной, где передал оборудование и одежду украинским коллегам.

«По крайней мере, пока польские пограничники заявляют, что желающих немного. Мы сами видим, что пока желающих приехать к нам граждан Украины не так много», — сказал BNS глава СОГГЛ по телефону из города Замосця в среду.

«Мы планируем иметь координатора, который мог бы предоставить больше информации гражданам Украины, направляющимся на границу, и информировать, что такая возможность существует. Мы надеемся, что часть беженцев из Украины сможет поехать и в Литву», — добавил он.

По его словам, обязанностью координатора, которым, скорее всего, будет сотрудник СОГГЛ, будет информирование бегущих от войны украинцев о возможности приехать в Литву.

«Наша главная цель — скоординировать наши действия с польскими коллегами, чтобы помочь Украине. В первую очередь помочь ответственным учреждениям этой страны, а также как перенаправить часть военных беженцев в Литву», — сказал Любаевас.

Литовские пограничники передали украинским коллегам десятки ноутбуков, жестких дисков, устройств связи и одежду украинским пограничникам, которые в настоящее время работают с возросшими потоками военных беженцев, стремящихся попасть в Польшу.

По словам главы СОГГЛ, поддержка поможет украинским коллегам более слаженно проводить проверки лиц.

«Поддержка предназначена для того, чтобы наши коллеги-украинцы как можно быстрее проводили досмотр на границе с Польшей, чтобы как можно больше людей могли беспрепятственно покинуть Украину», — заявил глава пограничной службы Литвы.

По его словам, в настоящее время организуются прочие госзакупки и дополнительная поддержка.

«В настоящее время мы организуем закупки и в ближайшее время передадим дополнительную поддержку и помощь конкретно пограничной службе Украины», — сказал Любаевас.

«Там есть потребность в радиостанциях и других средствах», — добавил он.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и ярость во всем мире.

Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, а возможном членство это страны в ЕС говорят все громче.

С началом войны сотни тысяч украинских беженцев бежали в Польшу, Румынию и Молдову. На данный момент в Литву прибыли несколько сотен граждан Украины.

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