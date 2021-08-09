СОГГЛ: В Литве третьи сутки подряд не впустили ни одного незаконного мигранта

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За минувшие сутки с полуночи воскресенья до понедельника литовские пограничники вернули в Беларусь150 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в неразрешенных местах.

Размер групп мигрантов – от десяти и более человек. В Литву третьи сутки подряд не впущен ни один незаконный мигрант, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По данным службы, патрули, возвращающие мигрантов, использовали и звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.