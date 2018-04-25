TOP,Сегодня в мире

Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Скриншот видео пользователя YouTube/www.youtube.com/watch?v=HwsnzTmQPP4

В будущем люди смогут работать всего 12 часов в неделю благодаря достижениям науки и техники. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, сообщает The Economic Times.

Ма отметил, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков. Он подчеркнул, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными.

Главный исполнительный директор Tesla Inc., Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

«Образовательная система сейчас очень медленная, а лекции — это самое худшие», — сказал Маск.

И добавил, что «в будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой объект мгновенно, он будет похож на Матрицу».

korrespondent.net

Последние новости

default image
Налог на непрошеную рекламу в почтовом ящике

Подробнее...
default image
Продажа алкоголя в День знаний

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начинаются Дни столицы

Подробнее...
default image
Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Подробнее...
default image
Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель - А.Сабонис

Подробнее...
default image
В Чехии отмечается рост ксенофобии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия призывает Великобританию представить предложение по Brexit в ближайшее время

Подробнее...
default image
Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Греция ждет переговоров с ФРГ о военных репарациях

Подробнее...
default image
В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

Подробнее...
default image
Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений"

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

Подробнее...
default image
Спикер В. Пранцкетис поддерживает изучение влияния России на политическую систему Литвы

Подробнее...
default image
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Подробнее...
default image
Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Подробнее...
default image
Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Подробнее...
default image
В Буньоле прошли томатные бои

Подробнее...
default image
Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве

Подробнее...
default image
В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600