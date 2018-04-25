Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

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В будущем люди смогут работать всего 12 часов в неделю благодаря достижениям науки и техники. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, сообщает The Economic Times.

Ма отметил, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков. Он подчеркнул, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными.

Главный исполнительный директор Tesla Inc., Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

«Образовательная система сейчас очень медленная, а лекции — это самое худшие», — сказал Маск.

И добавил, что «в будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой объект мгновенно, он будет похож на Матрицу».

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