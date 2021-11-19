Сортировка тары

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сейм Литвы рассмотрит поправки к Закону об упаковке и обращении с отходами упаковки, целью которых станет увеличение объема сбора одноразовой тары, сообщает пресс-служба парламента.

Также депутаты собираются включить тару для крепкого алкоголя в депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой упаковки. По законопроекту, вместимость собранной тары будет такой же, как и установленная для собираемых емкостей сейчас — не менее одной десятой литра и не более трех литров.

В пояснительной записке отмечаются, что с введением в 2016 году депозитной системы для одноразовой тары Литва стала одним из мировых лидеров по сбору этих упаковок, опередив даже страны, в которых система начала действовать раньше.

Согласно данным за 2019 г., в Литве собирают 92% одноразовых упаковок для напитков. 85% жителей утверждают, что участие в депозитной системе побудило их сортировать и другие отходы.

Предлагается, чтобы новые поправки вступили в силу с 1 января 2023 г.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ