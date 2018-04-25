Сотрудник консульства Литвы в Санкт-Петербурге сбил пешехода

В среду утром в Санкт-Петербурге сотрудник литовского консульства сбил пешехода.
Эту информацию подтвердила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в темное время суток, сотрудник консульства следовал на допустимой скорости и был трезв.
«Полиция начала расследование, а работник очень сожалеет о произошедшем несчастном случае», – сообщила BNS Р. Якилайтене.
Первым о ДТП сообщил портал lrytas.lt. По его сданным, за рулем автомобиля Volvo с дипломатическими номерами, сбившего женщину, находился министр-советник Эрнестас Мицкус.
По данным портала, несчастный случай произошел около девяти утра, на автомобильном пешеходном переходе. Женщина получила тяжелые травмы.