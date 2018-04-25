Сотрудник консульства Литвы в Санкт-Петербурге сбил пешехода

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В среду утром в Санкт-Петербурге сотрудник литовского консульства сбил пешехода.

Эту информацию подтвердила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в темное время суток, сотрудник консульства следовал на допустимой скорости и был трезв.

«Полиция начала расследование, а работник очень сожалеет о произошедшем несчастном случае», – сообщила BNS Р. Якилайтене.